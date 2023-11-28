بادي يقف على برامج الثروة الحيوانية وتطويرها

الفريق أحمد العمدة بادي وقف الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على مجمل القضايا المتعلقة بتطوير الأداء بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية في مجال دعم البنيات التحتية وتطوير برامج التعاون والتنسيق والشراكات مع الجهات المختلفة. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم الأستاذ عبدالعاطي محمد الفكي وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالإقليم بحضور الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم. وزير الثروة الحيوانية والسمكية أوضح أن لقاء الحاكم استعرض الترتيبات والآليات الخاصة بتوفير المزيد من المساحات الإضافية للمزرعة البيطرية الجديدة توطئة لإستيعاب منشآت المسلخ الحديث دعماً للإقتصاد المحلي والوطني . وأوضح أن الجهد مصوب لتطوير العمل بمنشآت سوق الصادر بجنوب مدينة الدمازين بالتنسيق مع المؤسسات الإقتصادية ذات الصلة. سونا

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