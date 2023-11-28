ثنائية حمدالله تعبر باتحاد جدة لثمن نهائي أبطال آسيا

تأهل اتحاد جدة لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على مضيفه أجمك الأوزبكي بنتيجة (2-1)، مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
سجل هدفي الاتحاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله في الدقيقتين 30، 34، وقلص أجمك النتيجة عبر بواكي في الدقيقة 78.بهذه النتيجة واصل الاتحاد صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما ظل الفريق الأوزبكي دون نقاط متذيلا للمجموعة.
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