اجتماع لجنة متابعة توصيات ملتقى التصنيع الدوائي بالنيل الأبيض

بحث اجتماع لجنة انفاذ توصيات ملتقى التصنيع الدوائي والصناعات الطبية الذي انعقد مؤخرا بولاية النيل الابيض التريبات الخاصة بانفاذ توصيات الملتقى

وقالت الاستاذه فاطمة علي احمد مديرة ادارة الصناعة والتعدين بالولاية رئيس اللجنة ان الاجتماع ياتي ضمن جهود حكومة الولاية الرامية الي اقامت مدن صناعة لانتاج الدواء بهدف توفير احتياجات مواطني الولاية والولايات المجاورة من الدواء ، مؤكدة التزام حكومة الولاية بتقديم كافة التسهيلات التي تسهم في توطين الصناعات الدوائية والطبية بالنيل الابيض خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي جعلت من الولاية مركز لتخرين وتوزيع الدواء لعدد من ولايات. سونا

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