وزير الصحة الإتحادي المكلف يلتقي القائم بالأعمال لسفارة الهندية لدى السودان

وزير الصحة الإتحادي المكلف : نتطلع الي مواصلة العمل المشترك في دعم و بناء النظام الصحي في السودان

التقى وزير وزارة الصحة الإتحادية المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، القائم بالاعمال لسفارة الهندية، لدى السودان بمكتبه بالحجر ببورتسودان ، وبحث اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في القطاعات الصحية المختلفة .

وتقدم الوزير بالشكر والثناء على مجهودات دولة الهند لدعم القطاع الصحي في السودان عند بدء الحرب ، ودعا الوزير إلى مواصلة الدعم لتقوية النظام الصحي ، مؤكدا على أن الوضع الصحي افضل الآن،مشيرا إلى أن كثير من المؤسسات الصحية بالولايات إستطاعت إستيعاب عدد كبير من المرضى وتقديم خدمات صحية متميزة ،مما أسهم في تقوية انظمت الصحة بالولايات ،والإستفادة من الكوادر الطبية الوافدة .

وقال الوزير أن المنح التي تم تقديمها للسودان هي آنية، مؤكدا على أن وزارتة بعد مرحلة الإستجابة تعمل على إعادة البناء الصحي .

وقال الوززير ، أن السودان يتطلع إلى علاقات تعاون ثنائية مع دولة الهند في كل المجالات خاصة في الصحة ، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنا جهود حكومة الهند ، معبرا عن رغبة الوزارة في إستمرار العلاقات معها وانتقالها إلى آفاق أرحب”.

وأوضح الوزير ، انه تم إعداد مشروعات صحية للمرحلة القادمة والانتقال إلى إعادة بناء الظام الصحي، مؤكدا سعي وزارته لتوطين العلاج بالسودان ، مشيرا إلى الاستفادة من التجربة الهندية،بالإضافة إلى التصنع الدوائي، لافتا إلى تذليل العقبات التي تواجه الشركات الهندية الدوائية لسد الفجوة بالبلاد ،مشيرا إلى سعي وزارته لتحقيق الوفرة الدوائية،حيث يوجد أكثر من 200 مصنع مسجل بالسودان .

من جانبه أشار القائم بالأعمال بالسفارة الهندية، إلى أن السودان يمر بظروف إستثنائية وصعبة وهو في حاجة ماسة للدعم من المجتمع الدولي ،مؤكدا على إستمرار دعم الهند، لأنها تربطها بالسودان علاقات صادقة وشراكة متميزة ، موضحا إهتمام حكومة الهندية بالوضع في السودان ،مبينا أستمرار في دعم السودان ،لافتا إلى أن هناك تطور كبير في مجال الخدمات الصحية، مؤكدا تسهيل إجراءات المرضى السودانين،بالإضافة إلى العمل لنقل التجارب الهندية للسودان .

وزارة الصحة الإتحادية

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