افتتح والي ولاية نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد اليوم مباني رئاسة دائرة الطوارئ والعمليات والنجدة والمعابر بعطبرة. وأشاد خلال الاحتفال الذي كان بحضور وزراء حكومة الولاية وأعضاء لجنة الأمن أشاد بهذه الإنجازات، مشيرا الى انها جاءت في أوقات صعبة تمر بها البلاد واعتبرها دليلا على صدق النوايا وقوة الإرادة التي تتحلى بها قيادة شرطة الولاية. وافتتح سيادته التوسعة الكبيرة التي شهدتها محطة وقود شرطة الولاية التي تمت مضاعفتها 4 مرات حتى تتمكن من مقابلة إحتياجات القوة وتحركاتها. وأوضح اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير الشرطة بالولاية أن هذه الإنجازات تحققت بدعم وإسناد لا محدود من والي الولاية ووزير مالية الولاية. وكشف عن مشروعات كبيرة يجري العمل عليها حاليا من بينها مشروع شرطة الولاية الزراعي ومشاريع قوات السجون وغيرها من المشاريع. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر والي نهر النيل يفتتح رئاسة الطوارئ ويشيد بإنجازات شرطة الولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.