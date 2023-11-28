وقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم على أعمال توزيع الإعانات للمواطنين بالوحدة الإدارية كرري شمال بالحتانة.
وقدم الوالي شرحا ضافيا للمواطنين حول الاجراءات المتبعة في توزيع الإعانات حيث تم حصر المواطنين وتصنيفهم حسب المحليات التي جاءوا منها وتم تخصيص مقار لمحليتي أمدرمان وأمبدة داخل كرري، وطالب مواطني هذه المحليات بالتوجه لمقار هذه المحليات وتسجيل أسمائهم تمهيدا لحصرهم وتقديم العون لهم.
وقال الوالي أن ما وصل من الإغاثات لا يزال قليل مقارنة بحوجة المواطنين وأعدادهم بعد أن اصبحت كرري قبلة للعديد من الأسر التي لجأت لها، لذلك تم التركيز في المرحلة الأولى على الفئات الأكثر حوجة.
وطمأن الوالي المواطنيين الذين لم تصلهم الإعانات بأن هناك جهود مبذولة عبر نداء الخرطوم الذي تتبناه الولاية والإعانات التي تصل تباعا من الجهات المانحة.
وتوقع الوالي أن تزيد رقعة التغطية تدريجيا حتى يتم الوصول لكافة المواطنين.
ووجه سيادته مفوض العون الانساني بحصر كل المواطنين الذين وصلوا مركز الحتانة ولم يتم تسجيل اسمائهم وتكفل الوالي بمعالجة أوضاعهم.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم يواصل جهوده مع المانحين لزيادة معدلات التغطية بالإغاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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