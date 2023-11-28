جلسات تشاورية بالفاشر لتكوين منصة لنساء دارفور

نظمت منظمة التقانة لتنمية مهارات المرأة بولاية شمال دارفور بالتعاون مع الأمم المتحدة للمرأة اليوم “الثلاثاء” بمدرسة الفردوس الثانوية بالفاشر جلسات تشاور مجتمعية إستهدفت المرأة بمراكز إيواء النازحين بالفاشر والتي تضم نازحي الفاشر ومحليتي كتم وطويلة بجانب ولاية جنوب دارفور لتحديد أولويات المرأة بدارفور توطئة لتكوين منصة نساء دارفور الشاملة وذلك في إطار جهودها الرامية لتنمية مهارات المرأة وتطويرها.

وأكدت مديرة منظمة التقانة لتنمية مهارات المرأة بالولاية إبتسام الدومة شمين خلال حديثها في فاتحة أعمال الجلسات بمشاركة منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة ان الجلسات التشاورية التي شرعت منظمتها في تنفيذها بمراكز إيواء النازحين بمدينة الفاشر ومعسكرات النازحين وريفي الفاشر فضلآ عن محليات الولاية ستناقش مجمل قضايا النساء بدارفور وتبحث السبل الكفيلة بتعزيز السلام ومناصرة قضايا المرأة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية لتجاوز تحديات الحرب.

وكشفت عن إكتمال كافة الترتيبات لإعلان منصة نساء دارفور في إطار الإحتفال بحملة ال (١٦) يومآ لمحاربة العنف ضد المرأة المقام بمحلية دار السلام الأيام المقبلة.

وقالت ان الترتيب جاري لإعلان بيان نساء دارفور لوقف الحرب ضمن برامج الإحتفال بالحملة مشيدة في الوقت نفسه بدور الأمم المتحدة للمرأة ودعمها اللامحدود لقضايا النساء ودعت إبتسام جميع المنظمات الدولية والوطنية بضرورة تقديم الدعم لمنصة المراة.

من جهتها أشارت الخبيرة في مجال المرأة بالولاية زهراء عبد النعيم إلي أهمية إنشاء منصة لنساء دارفور خاصة في ظل الأحداث التي شهدتها البلاد ولفتت إلى تغييب دور المرأة ومشاركتها في إتخاذ القرار وتمكينها في إدارة الشأن العام .

وقالت ان إتفاقيات السلام التي وقعت في وقت سابق لم تف بحقوق النساء بدارفور بصفة خاصة والسودان بصورة قاطبة وطالبت طرفي الصراع بالبلاد بضرورة وقف الحرب بصورة فورية دون اي تردد نظرآ لأن النساء من الأكثر الشرائح التي تأثرت بها.

واشارت الى الدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه المنصة في تحقيق الأستقرار ومعالجة قضايا المراة وناشدت زهراء منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمهتمين بالشأن الٱجتماعي للمشاركة في حملة ال(١٦) يومآ لمحاربة العنف ضد المرأة.

واشارت الى اهمية الحملة في تعزيز دور المرأة حول بناء السلام وإنشاء آليات لمنصة نساء دارفور الشاملة من أجل نشر الطمأنينة وسط المجتمع الي جانب إرساء دعائم السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.