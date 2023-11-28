وزير التعليم العالي يؤكد دعمه للتعليم الخاص والأهلي مع الالتزام بمعايير الجودة

أشاد بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجهود جامعة البحر الأحمر وترتيباتها الجادة في استئناف كافة الأنشطة الأكاديمية في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

جاء ذلك لدى اجتماعه بمكتبه المؤقت ببورتسودان بمدير الجامعة بروفيسور عبد القادر البدوي بحضور مدير المكتب التنفيذي الوزاري حيث استمع إلى تنوير حول سير العملية الأكاديمية بكليات الجامعة المختلفة، والمعوقات التي تعترض العمل الإداري والأكاديمي بها.

ولفت الوزير النظر إلى التحديات التي تواجهها الجامعات السودانية مما يتطلب منها إجراء معالجات سريعة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها، متطرقاً إلى أهمية الرؤية المستقبلية لمواكبة مرحلة ما بعد الحرب، ومؤكداً على مساعي الوزارة لتهيئة الظروف الملائمة للجامعات لتؤدي دورها الأكاديمي والمجتمعي والبحثي، ودعمها لأنشطتها كافة.

وأكد الوزير على أهمية تحسين البيئة الجامعية لجامعة البحر الأحمر مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع صندوق رعاية الطلاب لتوفير بيئة ملائمة للطلاب.

في ذات الصدد أكد بروفيسور دهب لدى لقائه بروفيسور أحمد عبد العزيز عميد كلية بورتسودان الأهلية على أن نجاح التعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي يعزز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص بما يتماشى مع توجهات الدولة وخطط وسياسات الوزارة.