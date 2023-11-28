تقديم الدعم النفسي والمجتمعي للوافدين بتندلتي

نظمت إدارتا الثقافة والاعلام والرعاية الاجتماعية بمحلية الجبلين بولاية النيل الأبيض بالتعاون مع المدربة الدولية في مجال التنمية البشرية ورفع القدرات، الأستاذة زبيدة عمر ابراهيم، نظمت اليوم بمركز حاجة مدينة لإيواء الوافدين بتندلتي، محاضرات حول الدعم النفسي للوافدين وذلك في إطار استكمال الخطط الرامية لتقديم الإسناد والدعم النفسي والمجتمعي للوافدين بكل مراكز الإيواء بالمحلية والبالغ عددها ثمانية عشر مركزا . وأكدت الأستاذة زبيدة المدربة الدولية في مجال التنمية البشرية ورفع القدرات، على تعاونها التام مع إدارتي الثقافة والإعلام والرعاية الاجتماعية بالمحلية، مؤكدة سعيها لمواصلة تقديم عدد من المحاضرات في مجال الدعم النفسي لكل الأسر الوافدة بمحلية تندلتي وغيرها من الأسر المستضافة. كما أكدت استعدادها التام لتقديم كل ما لديها من تجارب وخبرات مكتسبة عونا ودعما نفسيا للأاسر المتضررة والمتأثرة بالحرب والاقتتال بالعاصمة القومية والعديد من مناطق السودان . هذا وقد وجدت المحاضرات تجاوبا طيبا وتفاعلا كبيرا من قبل الحاضرين من الأسر الوافدة ومواطني المحلية. سونا

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