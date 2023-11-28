المدير العام لقوات الشرطة يلتقي والي ولاية شمال كردفان المكلف واللقاء يستعرض الاحوال الامنية والجنائية بالولاية

التقي الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة بمكتبه اليوم الاستاذ عبدالخالق عبداللطيف والي ولاية شمال كردفان بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشئون المالية واللواء شرطة سامي الصديق مشرف ولايات كردفان والعميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان مدير عام قوات الشرطة استمع الي تقرير عن مجمل الاوضاع الامنية والجنائية بالولاية ، اضافة للجهود المبذولة من لجنة أمن الولاية والاجهزة الامنية في بسط الامن والاستقرار بمحليات الولاية المختلفة بجانب الدور الكبير الذي تضطلع به قوات الشرطة في تقديم خدمات الجوازات والسجل المدني والمرور لمواطني الولاية ودعمها للقوات العاملة في تأمين الولاية من خلال الارتكازات الحاكمة.

فيما اكد والي ولاية شمال كردفان المكلف هدوء الاحوال بالولاية ، مشيدا باهتمام ودعم رئاسة قوات الشرطة لشرطة الولاية لتنفيذ خططها التأمينية وبرامجها الخدمية المنتشرة بمحليات الولاية المختلفة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان