والى سنار يدشن نافذة ترخيص المركبات القادمة للولاية

دشن الأستاذ توفيق محمد على والى ولاية سنار واللواء شرطة د/ طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار واللواء شرطة احمد على الخليفة مشرف القطاع الأوسط والولايات الغربية دشنوا نافذة ترخيص المركبات القادمة من ولاية الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب بحضور عددا من القيادات التنفيذية والشرطية بالولاية.

واشاد والى سنار باداء شرطة الولاية عبر توفير الامن والاستقرار بكآفة ربوع الولاية فضلا عن المساهمة الفاعلة فى دعم الأنشطة الأمنية المختلفة بفضل التناغم والانسجام الذى ظلت تعمل به مع الأجهزة الأمنية المختلفة ،وأشار إلى أن افتتاح نافذة ترخيص المركبات سيسهم فى تعزيز الأمن بالولاية.

من جانبه أكد اللواء شرطة د/ طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار جاهزية شرطة الولاية فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين عبر اداراتها الشرطية المختلفة وأشار إلى أن النافذة المرورية ستسهم فى ضبط الحركة المرورية عبر تقنين وضبط المركبات القادمة للولاية الأمر الذى يسهم فى تحقيق أعلى مستويات الرقابة.

وفى ذات الصدد اوضح اللواء شرطة احمد على الخليفة مشرف القطاع الأوسط ان النافذة درجت بها الادارة العامة للمرور بهدف ضبط المركبات المنهوبة من ولاية الخرطوم، مناشدا أصحاب المركبات بتقنين أوضاع مركباتهم لتحقيق السلامة للجميع.

المكتب الصحفي لشرطة السودان