ولاية كسلا ضبطت قوة مشتركة من الفرقة ١١ مشاة اللواء ٤١ كسلا والقوات النظامية الأخرى عملات مزورة بجانب طابعاتها ومولد كهربائي لتشغيل الطابعة وعدد من الخزن بجانب كمية ضخمة من المخدرات تشمل الشبو والآيس وغيره وعدد من الأسلحة القنص والذخائر المختلفة وعربة دبل كابين وذلك بمنطقة نورة بريفي غرب كسلا حيث تم تسليم المتهمين إلى جهات الاختصاص وتحريز المضبوطات. مكتب الناطق الرسمي – القوات المسلحة السودانية

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الفرقة ١١ مشاة وقوة مشتركة تضبط أموال وأسلحة بمنطقة ” نورة ” ريفي غرب كسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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