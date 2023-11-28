مبارك الفاضل: أمريكا لديها معلومات عن مخطط انقلابي للفريق حميدتي بالاشتراك مع الحرية والتغيير

قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة بأنه قابل المبعوث الأمريكي السابق ساترفيلد في يناير 2022 ، وأهم ما قاله لي “أمريكا لديها معلومات عن مخطط انقلابي للفريق حميدتي بالاشتراك مع الحرية والتغيير المجلس المركزي. الجزيرة – السودان

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