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مبارك الفاضل: أمريكا لديها معلومات عن مخطط انقلابي للفريق حميدتي بالاشتراك مع الحرية والتغيير

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة بأنه قابل المبعوث الأمريكي السابق ساترفيلد في يناير 2022 ، وأهم ما قاله لي “أمريكا لديها معلومات عن مخطط انقلابي للفريق حميدتي بالاشتراك مع الحرية والتغيير المجلس المركزي.

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الجزيرة – السودان

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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