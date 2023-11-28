شكراً عميقاً ياسر العطا .. لايزال بين صفوفنا قائد يخاطب الشعب السوداني بما يرفع روحه المعنوية في ساعات الخذلان والعُسرة

شكراً عميقاً للفريق الركن ياسر العطا .. • اليوم .. وبعد طول صمت قال الرجل كلمته بوضوح وشجاعة .. • لأول مرة منذ سنوات يتحدث مسؤول سوداني بهذا الوضوح .. وبهذه المباشرة الحارقة بلا لف أو دوران .. • لأول مرة تتلقي دويلة الإمارات صفعة علي وجهها الدميم وقفاها حمّال الحطب .. • شكراً عميقاً ياسر العطا لأنه أثبت بالقول أنه لايزال بين صفوفنا قائد يخاطب الشعب السوداني بما يرفع روحه المعنوية في ساعات الخذلان والعُسرة .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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