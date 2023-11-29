شاهد بالصور.. منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ظهرت منة من بإطلالة جذابة وناعمة، من داخل السياره وارتدت توب بالون الاسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت أن يكون المكياج جذاب، وقامت برسم عينها باللون الأسود ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي واختارت أن يكون شعرها منسدل علي ظهرها.

حيث شاركت الفنانة منة عرفة متابعيها صورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وانتهت أعمال المونتاج الخاصة بفيلم رحلة الدم الذي تشارك في بطولته منة عرفة استعدادا لعرضه قريبا.

الفيلم بطولة محمد سليمان وصبري عبد المنعم وايفا وناردين حبيب ومينا محسن فايز ومجدى يشوع و وائل محمدالشبكشى أنه.

صدى البلد