تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية كبيرة مقطع فيديو للمطربة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, تم تصويره من إحدى حفلاتها الأخيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة أمام جمع غفير من السودانيين بأحد المسارح بالمملكة العربية السعودية. وقدمت إنصاف خلال صلتها الغنائية من على المسرح (وينو اللبن؟ اتشتت اللبن), قبل أن تسأل الجمهور الكبير الحاضر “مافي صاح؟”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد بالمملكة العربية السعودية.. الفنانة إنصاف مدني تثير ضجة واسعة بعد ترديدها (وينو اللبن؟ اتشتت اللبن) وتسأل الجمهور “مافي صاح؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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