تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وذلك بعد تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أثار نجم السوشيال ميديا جوان الخطيب, ضجة واسعة وذلك بعد ظهوره في المقطع الذي تسبب في غضب الآلاف من المتابعين.
وظهر الخطيب خلال المقطع وهو يضع “ماسك” على وجهه ويصرخ في وجه الفتيات المتابعات لحديثه, وقال: (انتو البنات خفيفات وأنا ما عاوز أعرس لي واحدة فيكم هنا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الناشط السوداني الشهير جوان الخطيب يثر ضجة واسعة بعد وضعه “ماسك” على وجهه وهو يصرخ في الفتيات المتابعات: (انتو البنات خفيفات وأنا ما عاوز أعرس لي واحدة فيكم هنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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