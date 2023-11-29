أشعلت فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خطفت الحسناء الأضواء بعد تقديمها وصلة رقص مثيرة بــ(الرقبة) على أنغام الأغنية السودانية الشهيرة (أنا ممكون وصابر). https://www.facebook.com/reel/1004072450710898 جمهور المعلقين على المقطع تسابق على نشر تعليقات الغزل في حق الحسناء, وكتب أحدهم: (انتي ما مكونة نحنا الممكونين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة بــ(الرقبة) على أنغام (أنا ممكون وصابر) والجمهور يتغزل: (انتي ما مكونة نحنا الممكونين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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