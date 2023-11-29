تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضحكات الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا السودانية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول مواطن “بنغالي” وهو يردد الترند المنتشرعلى مواقع التواصل السودانية بغزارة هذه الأيام (كرا في نص قلبك الجديد عمره ما غاب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مواطن “بنغالي” يثير ضحكات الجمهور بالترند السوداني المنتشر (كرا في نص قلبك الجديد عمره ما غاب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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