الزكاة بالقضارف تعلن التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي للأسر الفقيرة

اعلن امين ديوان الزكاة بولاية القضارف الاستاذ بشير محمد عمر عن دعمه لبرامج الإنتاج الزراعي لاخراج الأسر الفقيرة الناشطة اقتصاديا من دائرة الفقر الى رحاب الاكتفاء.

وقال لدى تفقده مشروع الحيازات الزراعية بمنطقة العزازة صقورة بمحلية القلابات الغربية برفقة مدير إدارة المشروعات الاستاذ تاج الاصفياء احمد البشير ومدير إدارة الدعوة والاعلام د / عادل احمد عبدالله ومدير المكتب التنفيذى الاستاذ محمد الباقر محمد الفاتح ومدير الزكاة بالمحلية الاستاذ انس عبدالرازق، قال إن الزكاة استطاعت ان تحدث نقلة نوعية فى مشروعات سلسلة الإنتاج الغذائي بالزراعة الجماعية عبر الجمعيات التعاونية التي اثبتت نجاحا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

واعلن بشير عن الاستمرار والتوسع في مشروعات القطاع الزراعي باعتبار ان ولاية القضارف من الولايات المميزة في مجال الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني .

ودعا امين الزكاة بالولاية جمعية داليا النسوية بمنطقة صقورة إلى مضاعفة الجهود للاستفادة من المشروع وتطويره لتحقيق الأهداف الكلية الرامية إلى تضييق دائرة الفقر وتحسين معاش الناس .

من جانبه اوضح مدير إدارة المشروعات ان زراعة الحيازات الصغيرة للاسر الفقيرة بالمحليات حققت نجاحا كبيرا وذلك باتباع بعض الحزم التقنية التي تزيد من معدلات الإنتاج، كاشفا عن الخطة التأشيرية للفترة القادمة التي ترتكز على التوسع في مشروعات الانتاج الزراعي بالاستفادة من الميزات التفضيلية التي تتمتع بها القضارف .

فيما أكد مدير الزكاة بالمحلية ان مشروعات الانتاج الزراعي بالمحلية استهدفت اكثر من ثلاثمائة فدان استفاد منها عدد مقدر من الشرائح الضعيفة بالمحلية وقال إنها حققت إنتاج عالي يعود خيرا وبركة على الشرائح المستهدفة، مناشدا إياهم لدعوة الجميع لتنظيم وتقنين اوضاعهم عبر الجمعيات لتسهيل عمليات الدعم .

إلى ذلك أبدت الجمعية سعادتها بالدور الكبير الذى ظلت تلعبه الزكاة في معالجة قضايا الفقر.

وقالت رئيسة جمعية داليا عن الجمعيات التعاونية الزراعية ان الموسم يبشر بانتاجية عالية بالرغم من التحديات التي تواجه الزراعة والمزارعين والبلاد، موضحة ان انتاجية الفدان لهذا العام فاقت (٣) جوالات .