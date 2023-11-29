ضبط شابين استعرضا بتوكتوك أمام مدرسة فتيات

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط المتهمين بقيادة مركبة توكتوك، وعمل حركات استعراضية وحمل سلاح أبيض بكفر الشيخ، وذلك عقب تداول فيديو بالواقعة على “فيسبوك”.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” متضمناً قيام شخص يستقل مركبة “توك توك” بحركات استعراضية حاملاً سلاح أبيض أمام إحدى مدارس “الفتيات” بدائرة مركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ، وسقوط إحداهن على الأرض عقب اقتراب مركبة “التوك توك” منها.

بالفحص، تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع أمن كفر الشيخ، من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين – مقيمان بكفر الشيخ- وبحوزتهما السلاح المستخدم “سكين”.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

الشروق نيوز