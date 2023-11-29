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مصطفى تمبور: حمدوك تورط في جريمة التآمر على السيادة الوطنية باستدعائه لبعثة اليونتامس

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Asma Osman 0 تبليغ

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مصطفى تمبور

قال مصطفى تمبور رئيس حركة جيش تحرير السودان بأن حمدوك تورط في جريمة التآمر على السيادة الوطنية باستدعائه لبعثة اليونتامس. والتي تجاوزت حدودها من أول يوم باشرت فيه نشاطها المشبوه في السودان.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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