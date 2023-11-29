مصطفى تمبور: حمدوك تورط في جريمة التآمر على السيادة الوطنية باستدعائه لبعثة اليونتامس

مصطفى تمبور قال مصطفى تمبور رئيس حركة جيش تحرير السودان بأن حمدوك تورط في جريمة التآمر على السيادة الوطنية باستدعائه لبعثة اليونتامس. والتي تجاوزت حدودها من أول يوم باشرت فيه نشاطها المشبوه في السودان. الجزيرة – السودان

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