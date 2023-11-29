الإعلامية عائشة الماجدي من الجياشة يدوسوا المليشيا طوالي جناحهم السياسي القحاتي بطالبوا بالتدخل الخارجي والبعثة الأممية وهكذا وسلك والعرمان ياسر والمناع يجروا يغردوا طواااالي ! ووقت الجياشة يضربوا أهداف موجعة للمليشيا وتشتت شملهم طوالي المليشيا بتطلع يقولوا ليك الجيش ضرب المواطنيين ! من تلاقي السببين الفوق ديل يا مواطن طوالي أعرف جيشك متقدم. الكاتبة/ عائشة الماجدي

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