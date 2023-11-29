مكافحة المخدرات بولاية الجزيرة تضبط مواد خام لتصنيع الأدوية مجهولة المصدر مخزنة في ظروف غير جيدة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بولاية الجزيرة من ضبط كميات كبيره من المواد الخام تستخدم لصناعة البندول و الأسبرين وأدوية أخرى مجهولة المصدر مخزنة في ظروف غير جيدة بأحد الأحياء السكنية بالقطاع الشمالي بود مدني.

*وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة* بأن إدارة مكافحة المخدرات توفرت لديها معلومات تفيد بوجود منزل يستخدم مخزناً للأدوية والمواد الخام الطبية. وبعد تأكيد المعلومات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمه والتي تولى زمامها مشرف القطاع الشمالي رفقة فريق الميدان بمكافحة المخدرات بإشراف ومتابعة مدير إدارة مكافحة المخدرات ولاية الجزيرة تمت مداهمة المنزل وضبط كميات كبيرة من المواد الخام التي تستخدم لتصنيع البندول و الأسبرين بجانب كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، وتم القبض على المتهم صاحب المخزن .تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهم وتم فتح بلاغ تحت المادة ١٦ من قانون الأدوية والسموم بقسم شرطة مدني الأوسط.

وفي ذات السياق وقف مدير الإدارة العامة للصيدلة والسموم بالولاية على موقع التخزين والكميات المخزنة من الخام.

المكتب الصحفي لشرطة السودان