قوات مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط أدوية وبضائع مهربة

وقف مدير قوات الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم أدم النور اليوم بمباني ادارة مكافحة التهريب بورتسودان على ضبطية المكافحة والمتمثلة في ضبط عدد (2) عربة بوكس على متنها كمية كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية بجانب اسبيرات مختلفة. مدير قوات الجمارك اشاد بالضبطية والدور الكبير الذي تقوم به قوات المكافحة في حماية الاقتصاد ومنع كافة أشكال التهريب اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اوضح(للمكتب الصحفي للشرطة) أن قوات المكافحة بالمرصاد لكل محاولات التهريب التي تهدف إلى تخريب الاقتصاد وتهديد أمن وسلامة وصحة المواطنين. العميد شرطة خالد محمد صالح مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر ابان أن قواته على قدر التحدي الماثل الآن خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتي تشجع بعض المهربين الذين يسعون للكسب السريع غير المشروع لافتا إلى أن قوات المكافحة وبما لديها من خبرات تراكمية وقوة مؤهلة قادرة على حسم وردع المهربين موضحاً أنه تم ضبط عدد(2) من المتهمين أتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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