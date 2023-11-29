مدير شرطة ولاية الجزيرة يتفقد سير العمل بادارة قوات الدفاع المدني بالولاية

تفقد اللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة اليوم إدارة قوات الدفاع المدني بالولاية يرافقه مدير دائرة الشئون العامة ومديردائرة الجنايات بحضور اللواء شرطة قرشي حسين عبدالقادر مدير دائرة الطواري والكوارث القومية بقوات الدفاع المدني والعميد شرطة محمد الأمين النعيم مدير إدارة قوات الدفاع المدني بولاية الجزيرة. وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان الزيارة تاتي في اطار الجولات التفقدية التي يقوم بها مدير شرطة الولاية للوقوف على سير العمل والأداء بهدف تقديم افضل الخدمات للمواطنين وخلال الزيارة استمع مدير شرطة الولاية الى تنوير شامل حول المهام والواجبات التي تضطلع بها قوات الدفاع المدني بالجزيرة خاصة البلاغات التي تتعامل معها أفرع الإدارة بالانقاذ البري والنهري وفق معايير السلامة والوقاية. كما قام اللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة الولاية بمخاطبة قوة الادارة مشيدآ بأدائهم المتميز مثمناً جهودهم ومايقدمونه من عمل وتضحيات للمحافظة علي أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وفي ختام الزيارة عقد مدير شرطة الولاية اجتماع ضم الضباط بحضور مدير دائرة الطوارئ والكوارث القومية بقوات الدفاع المدني ومدير قوات الدفاع المدني بالولاية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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