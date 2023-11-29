بالصور.. مكافحة المخدرات بكسلا تضبط مخدرات داخل فاكهة موز

تمكنت إدارة المخدرات ولاية كسلا محلية حلفا من ضبط مخدرات داخل فاكهة الموز. وبالعودة إلى تفاصيل الضبطية تفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بتوفر معلومات للإدارة بأن أحد المروجين بسوق حلفا وهو تاجر موز يقوم بترويج المخدرات بدسها داخل الموز. وعلى إثر هذه المعلومات تم تحديد فريق ميداني متخصص، وبعد الرصد والمتابعة تم القبض على المتهم وبحوزته 4 أكياس حشيش شاش داخل شوال موز. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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