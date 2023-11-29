السيتي يوجع لايبزيج بفوز متأخر

قلب حامل اللقب مانشستر سيتي، تخلفه بهدفين نظيفين، ليحقق فوزا ثمينا على ضيفه لايبزيج 3-2 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.وسجل مهاجم لايبزيج لويس أوبيندا هدفي الضيف بالدقيقتين 13 و33، لكن مانشستر سيتي قلب النتيجة عبر إيرلينج هالاند (53) وفيل فودين (70) وجوليان ألفاريز (87).

وضمن مانشستر سيتي صدارة المجموعة، بعدما تأهل في وقت سابق برفقة لايبزيج إلى ثمن النهائي، رافعا رصيده إلى 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الفريق الألماني.

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