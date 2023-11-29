الهلال السعودي يرسخ عقدته للأندية الأوزبكية

واصل الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس سلسلة انتصاراته المتتالية، محققا فوزه الـ 13 على التوالي في جميع المسابقات.ونجح الزعيم في خطف انتصار ثمين من مضيفه نافباخور الأوزبكي على الملعب ال

مركزي في طشقند بهدفين نظيفين مساء أمس، ضمن الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأعاد الزعيم ذكرى انتصاره على فريق نافباخور في ربع نهائي بطولة الأندية الآسيوية لأبطال الدوري في نسختها القديمة عام 1998 بنتيجة 3-1.وفض الهلال الشراكة مع نافباخور وانفرد تماما بصدارة المجموعة بعد أن تعادلا في الجولة الأولى 1-1 على ستاد الملك فهد الدولي، بالرياض.

وبات نافباخور الضحية الأوزبكية رقم 6 في النسخة الحديثة من البطولة الآسيوية، بعد باختاكور وبونيودكور ولوكوموتيف وأجمك وماشال.

ورفع الأزرق عدد انتصاراته على الفرق الأوزبكية في أراضيها بالبطولة الآسيوية إلى 4 مقابل تعادلين وخسارتين.

ويستعد الهلال لمواجهة نساجي الإيراني يوم الاثنين المقبل في الرياض بجولة ختام دور المجموعات.

وفي حال تحقيقه الفوز سيصل الهلال إلى 16 نقطة وهو أعلى رقم في تاريخ مشاركاته بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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