ضبط صاحب مكتب خدمات فندقية بتهمة تزوير الشهادات الدراسية عبر فيسبوك

ألقت مباحث الأموال العامة المصرية القبض على صاحب مكتب خدمات فندقية بالدقهلية لتزويره المحررات الرسمية وترويجها عبر موقع “فيسبوك”.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تزوير صاحب مكتب خدمات فندقية – مقيم بالدقهلية –

المحررات الرسمية والعرفية والشهادات الدراسية المنسوبة لجهات غير حكومية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” مقابل مبالغ مالية.

تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته ( أكلاشيهات لمؤسسات وشركات تجارية، شهادات الخبرة “مزورة” بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لشركات ومؤسسات تجارية، شهادات تدريب ودبلوم “مزورة” بأسماء أشخاص تفيد إجتيازهم الدورات والبرامج التدريبية ممهورة بأكلاشيه مقلد، بيان مفردات مرتب “مزور “، الأجهزة والأدوات والبرامج المستخدمة فـى التزوير، مبلغ مالى، هاتف محمول) وبفحص الأجهزة والهاتف المضبوط تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

الشروق نيوز