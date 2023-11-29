ابوحمد تنظم ورشة لمنع نقل مخلفات التعدين خارج المحلية

دعا الدكتور عوض الكريم المبارك المدير التنفيذي لمحلية ابوحمد بالانابة لتفعيل الرقابة على حجر التعدين وتفعيل القوانين والاوامر المحلية التي تحفظ حقوق المحلية. وقال إن خروج الحجر ومخلفات التعدين من المحلية يعتبر إهدار للموارد والإيرادات . جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم ورشة منع نقل الحجر ومخلفات التعدين خارج حدود محلية ابوحمد بقاعة المعتصم عبدالرحيم برئاسة المحلية بابوحمد بحضور عدد من القيادات والجهات ذات الصلة متمنيا ان تخرج الورشة بمخرجات وتوصيات تدعم الاستفادة من موارد الحجر ومخلفات التعدين لصالح المحلية. من جانبه قدم مولانا عبدالرافع الطيب المستشار القانوني قدم ورقة ضافية عن القوانين واللوائح المنظمة لاعمال التعدين بالاضافة إلى الاوامر المحلية وربطها بالايرادات والميزانية، مشيرا إلى العديد من اللوائح المنظمة للعمل في مجال التعدين للشركات والتعدين التقليدي. فيما قدم الاستاذ فخرالدين حسن ابشر من ادارة التعدين نبذة تعريفية عن العمل التعديني بصفة عامة والاسواق وحركة المعدنين وكذلك حركة آليات نقل التعدين، مناديا بتفعيل الرقابة ووضع لائحة قانونية تضمن الحفاظ على الحقوق وتمنع العاملين في هذا الجانب من تخطي اللوائح والقوانين المنظمة لحركة الحجر ومخلفات التعدين. وشهدت الورشة نقاشا جادا وهادفا من المشاركين، فيما عكفت الادارة القانونية في سياقة المسودة القانونية المنظمة للعمل. سونا

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