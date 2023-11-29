إجتماع اللجنة المشتركة بين الشرطة والصندوق القومي للتأمين الصحي بالشمالية

شهد وزير الصحة بالولاية الشمالية الدكتور ساتي حسن ساتي بمباني الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية الشمالية إجتماع اللجنة المشتركة بين الشرطة والصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية برئاسة العميد شرطة كمال الدين محمد عثمان وبحضور مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية الشمالية الدكتور سر الختم الطيب الفكي. وإستعرض الاجتماع تقرير الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي الشرطة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي وأمن الاجتماع على الاستمرار في تجديد بطاقات منسوبي الشرطة وأسرهم وفرص التمويل المتاحة لضمان إستمرارية تقديم الخدمات الطبية عبر منافذ قوات الشرطة وتبادل تقارير الخدمات بين التأمين الصحي والشرطة وتعزيز الشراكة بين وزارة الصحة والمؤسسات العلاجية الشرطية والصندوق القومي للتأمين الصحي من أجل تقديم خدمات نوعية للمواطنين بالاستفادة من كل المؤسسات العلاجية الموجودة بالولاية الشمالية. هذا وكان الاجتماع قد إستعرض توصيات الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين الشرطة والتأمين الصحي والتي من أبرزها تواصل رئاسة الشرطة مع إدارتها المختلفة وتجديد بطاقات منسوبي الشرطة في فترة اقصاها الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر المقبل حسب الكشف المعتمد وحصر أفراد الشرطة الذين قدموا للولاية بسبب ظروف الحرب بهدف تقديم الخدمات الصحية لهم . الجدير بالذكر أن مهام واختصاصات اللجنة تتمثل في إدخال منسوبي الشرطة تحت مظلة التأمين الصحي وتقديم الخدمات الطبية لهم عبر منافذ تقديم الخدمة المباشرة وشبكة التأمين الصحي (مراكز التأمين الصحي ومرافق وزارة الصحة) وذلك من خلال عقد الشراكة الموقع بين التأمين الصحي والشرطة منذ العام 2018م. سونا

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