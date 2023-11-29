والي كسلا يلتقي اعضاء مبادرة تعزيز السلم المجتمعي

التقى والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن اعضاء مبادرة ابناء البجا بالخدمة العامة لتعزيز السلم .
واستمع الوالي خلال اللقاء إلى تنوير من اعضاء المبادرة حول الاهداف والمبادي للمبادرة بالاضافة الى المصفوفة ووثيقة اعلان المباديء بين المكونات المجتمعية بالولاية التي تم التوقيع عليها خلال الفترة السابقة فضلا عن ماتم فيها من خطوات خلال الفترة السابقة والمراحل المقبلة.
واوضح عضو المبادرة ادريس محمد علي ان المبادرة قدمت خطوات كبيرة في تنفيذ اهدافها وصولا الي المؤتمر العام الجامع للقضايا بشرق السودان، منوها الى ان المبادرة تضع حاليا اللبنات الاساسية لبلوغ الغايات من خلال عقدها للقاءات التعريفية والورش ومن ثم عقد المؤتمرات الولائية الى مرحلة قيام المؤتمر العام.
وعبر عن شكره وتقديره لوالي الولاية السابق خوجلي حمد عبد الله لدعمه لبدايات عمل المبادرة فضلا عن تفهم الوالي المكلف لرؤية المبادرة واستعداده لدعما للوصول الى غاياتها.
من جانبه رحب الوالي المكلف باعضاء المبادرة مشيدا بها وماتم فيها من خطوات ورؤيتها العامة لتعزيز السلم المجتمعي بين مختلف مكونات الولاية مؤكدا اهتمام حكومة الولاية بالمساعي التي تعزز من تماسك المكون المحلي بالولاية والحفاظ على وحدة المجتمع والتعايش السلمي بين مختلف مجتمعات الولاية.
سونا
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