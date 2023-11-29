والي الشمالية يشهد تخريج دورات الأمن الداخلي وحرب المدن والقناصة

شهد والي الولاية الشمالية المكلف الاستاذ عابدين عوض الله وعدد من أعضاء حكومة الولاية ولجنة الامن اليوم بدنقلا إحتفال تخريج دورات الامن الداخلي و حرب المدن والقناصة لقوات شرطة الولاية . وأكد والي الشمالية لدى مخاطبته الاحتفال أن بسط الامن والاستقرار وتوفير معاش الناس يمثلان أولوية في برنامج حكومته للمرحلة القادمة وأشار الى مواصلة مثل هذه الدورات المتخصصة لتأهيل ورفع قدرات منسوبي الشرطة للتصدي لكافة أشكال الاستهداف والتآمر على السودان والولاية. وجدد الثقة في الشرطة والقوات النظامية الاخرى في تأمين الولاية الشمالية والمحافظة على أمنها وإستقرارها . من جانبه اكد مدير شرطة الولاية الشمالية مقرر لجنة أمن الولاية اللواء شرطة حقوقي محمد احمد الامين أن عدد الذين تخرجوا في هذه الدورات (169) متدربا نالوا جرعات تدريبية مكثفة على أيدى افضل خبراء التدريب بالشرطة. واشار الى أهمية تأهيل قوات الشرطة ورفع قدراتها حتى تتمكن من مواكبة التطورات واضاف أن نتائج الدورات ستنعكس على أرض الواقع في توفير الأمن الداخلي والاستقرار والطمأنينة. سونا

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