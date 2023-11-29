الشرطة تسترد مسروقات بأكثر من ١٠ ترليونات جنيه

اعلن الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم، ان المباحث المركزية بولاية الجزيرة استردت مسروقات بقيمة تتجاوز عشرة تريليونات جنيه وسددت عددا من بلاغات السرقات التي تمت بولاية الخرطوم. سونا

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