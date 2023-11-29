دعوى قضائية ضد رونالدو أمام محكمة أمريكية

رفع عدد من الأشخاص دعوى قضائية جماعية أمام محكمة مقاطعة فلوريدا ضد لاعب النصر كريستيانو رونالدو، قالوا خلالها أنهم تكبدوا خسائر بسبب إعلانه وترويجه في حساباته لمنصة Binance المتخصصة في تداول العملات المشفرة.
الترويج لمنصة
وذكرت الدعوى القضائية أن رونالدو كان جزءًا رئيسيًا من شعبية بينانس المتزايدة بسبب تأثيره ومدى وصوله، مع 850 مليون متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مبيعات
وأشارت إلى أن مبيعات NFT الخاصة ب “رونالدو” كانت “ناجحة بشكل لا يصدق” في الترويج للبورصة، مع زيادة بنسبة 500٪ في عمليات البحث عن “Binance” في الأسبوع التالي للبيع الأولي.
وتزعم الدعوى أن رونالدو كان على علم أو كان ينبغي أن يعرف “عن قيام Binance ببيع أوراق مالية مشفرة غير مسجلة “لأنه يتمتع” بخبرة استثمارية وموارد هائلة للحصول على مستشارين خارجيين.
المرصد
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