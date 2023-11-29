الأمم المتحدة والاتّحاد الأفريقي: يجب توصل الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف دائم لإطلاق النار وإفساح المجال أمام تسوية تفاوضية للصراع

انعقد في نيويورك الاجتماع السنوي السابع للاتّحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وأعرب كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، ورئيس مفوضية الاتّحاد الأفريقي، موسى فكي، أعربا عن قلقهما العميق إزاء الوضع الدولي الراهن، وأبديا أسفهما إزاء المخاطر التي تُهدِّد القيم المشتركة لكلا المنظمتين.

وتأسّف الاجتماع للصراع المتصاعد في السودان، بما في ذلك إضفاء الطابع العرقي على القتال بدارفور، واستمرار التقارير عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وناقش الأمين العام والرئيس، الجهود التي يبذلها الاتّحاد الأفريقي والإيقاد، لتوفير دعم دولي قوي وحسن التنسيق من أجل التوصل إلى حل مستدام للصراع السوداني، وشددا على أهمية توصل الأطراف المتحاربة إلى وقف دائم لإطلاق النار وإفساح المجال أمام تسوية تفاوضية للصراع.

وشدد الاجتماع على أهمية منع نشوب الصراعات بشكل فعال، وصنع السلام، وعمليات السلام، وجهود بناء السلام والتنمية المستدامة لدعم أهداف الدول الأعضاء لتحقيق السلام والاستقرار في القارة، وتحقيق خُطة التنمية المُستدامة لعام 2030 وخُطة 2063.

وأدان الاجتماع، عودة التغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا، وشدد على الحاجة إلى العودة السلمية وفي الوقت المناسب إلى النظام الدستوري في السودان وبوركينا فاسو والجابون وغينيا ومالي والنيجر التي تمر بتحولات سياسية معقدة للحفاظ على السلام والتنمية، وحقوق الإنسان على المدى الطويل. وشدد الاجتماع على ضرورة إطلاق سراح الرئيس بازوم وغيره من المسؤولين الحكوميين المُعتقلين.

واتفقت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على تعزيز جهودهم المشتركة لتعزيز التحولات السياسية الشاملة في هذه البلدان دعماً لجهود السلطات الانتقالية والهيئات الإقليمية المعنية، ولا سيّما الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، (الإيكواس) والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد).

وجدّد الأمين العام ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، دعوتهما إلى توفير تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والتي أذن بها مجلس الأمن من خلال الاشتراكات المقررة للأمم المتحدة، مُعربين عن تطلعهما إلى توصل مجلس الأمن لاتفاق بشأن ذلك هذه المسألة التي طال أمدها.

صحيفة السوداني