شاهد.. صور تظهر آثار الخراب والدمار بمجمع الفقه الإسلامي بالعاصمة بالخرطوم

أظهرت صور جديدة آثار الخراب والدمار بمجمع الفقه الإسلامي بالعاصمة الخرطوم، وذلك على خلفية الحرب التي يخوضها الجيش السوداني لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ أكثر من سبعة أشهر. الجزيرة – السودان

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