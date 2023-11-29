مناوي: تلقيت اتصالاً من قائد الدعم السريع أمس

قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور في لقاء مع صحفيين بأديس أبابا : تلقيت اتصالاً من قائد الدعم السريع أمس..! وبشأن مشاركة الفلول في حرب 15 أبريل قال مناوي: إذا اصطف بعضهم بجانب الجيش فهنالك آخرين بجانب الدعم السريع وكذلك مع مركزي الحرية والتغيير. الجزيرة – السودان

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