مجلس وزراء جنوب كردفان يجيز موجهات مشروع موازنة العام 2024م

إجاز مجلس وزراء حكومة ولاية جنوب كردفان في اجتماعه الدوري برئاسة الوالي محمد ابراهيم عبدالكريم واعضاء حكومته موجهات مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024م. واكد امين عام الحكومة الاستاذ عبدالله عبدالرازق الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء اكد بان المجلس اجاز في اجندته مشروع موازنة العام المالي (٢٠٢٤) مع الاشادة بالاعداد من الفريق الفني باعتبارها لأول مرة في تاريخ الولاية لتلبية احتياجات مواطني الولاية وفق الموجهات العامة. وقال السيد الامين ان المجلس ايضا اجاز في هذه الجلسة قرار والي الولاية الخاص بإنشاء صندوق لدعم الائمة والدعاة والمؤذنين لرفع قدراتهم الاقتصادية. جنوب كردفان

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