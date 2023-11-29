ضبط أدوية و بضائع مهربة بالبحر الأحمر

وقف مدير قوات الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم أدم النور اليوم بمباني ادارة مكافحة التهريب بورتسودان على ضبطية المكافحة والمتمثلة في ضبط عدد (2) عربة بوكس على متنها كمية كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية بجانب اسبيرات مختلفة

وأشاد مدير قوات الجمارك اشاد بالضبطية والدور الكبير الذي تقوم به قوات المكافحة في حماية الاقتصاد ومنع كافة أشكال التهريب.

اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اوضح للمكتب الصحفي للشرطة أن قوات المكافحة بالمرصاد لكل محاولات التهريب التي تهدف إلى تخريب الاقتصاد وتهديد أمن وسلامة وصحة المواطنين

من جانبه ابان العميد شرطة خالد محمد صالح مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر أن قواته على قدر التحدي الماثل الآن خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتي تشجع بعض المهربين الذين يسعون للكسب السريع غير المشروع.