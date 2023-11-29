أصدر بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف، رئيس المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي قراراً بالرقم (162) لسنة 2023م بالموافقة على ترفيع كلية بورتسودان الأهلية إلى جامعة وتسمى جامعة بورتسودان الأهلية، والتي تشتمل على كليات الطب والجراحة، والمختبرات الطبية، والتمريض، والعلوم الإدارية، والاقتصاد والعلوم المصرفية، وعلوم الحاسوب وتقانة المعلومات، واللغات والترجمة. وأكد بروفيسور دهب أن ترفيع الكليات إلى جامعات يتم وِفق شروط ترفيع المؤسسات الواردة في لائحة تنظيم مؤسسات التعليم العالي غير الحكومي، مشيداً بالإمكانات المادية والبشرية للكلية من حيث المباني والمعدات والوضع المؤسسي المتميز لإدارتها. سونا

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