جالطة سراي يعقد موقف اليونايتد في دوري الأبطال

قلب جالطة سراي تأخره (1-3) أمام ضيفه مانشستر يونايتد إلى تعادل مثير (3-3)، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب علي سامي ين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وسجل ثلاثية اليونايتد أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 11، وبرونو فيرنانديز (18)، وسكوت ماكتوميناي (55)، بينما سجل لجالطة حكيم زياش (29) و(62)، وكريم أكتورك أوغلو (71).

وبتلك النتيجة رفع الفريق التركي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، كما بقي نظيره الإنجليزي في ذيل الترتيب ب4 نقاط.وشكل جالطة سراي الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة 3، بارتقاء من توريرا لعرضية من ركنية نفذها زياش، مسددا رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وتبعه ميرتنز بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة الرابعة، أمسك بها أونانا، حارس مانشستر يونايتد.

وافتتح اليونايتد التسجيل (11)، بعدما مرر فيرنانديز كرة داخل المنطقة لجارناتشو، الذي سدد بدوره كرة قوية سكنت الشباك.

وظهر جالطة سراي من جديد في الدقيقة 15، بمتابعة توريرا لعرضية من ركنية، مسددا رأسية تألق أونانا في التصدي لها.

وطالب بعدها جالطة سراي بالحصول على ركلة جزاء، بعد تسديد ندومبيلي كرة اصطدمت بيد ماكتوميناي، ولكن لم يحتسب حكم اللقاء شيء وأيده حكام الفار.وأضاف اليونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 18، بتسديدة صاروخية من فيرنانديز من خارج المنطقة سكنت الشباك.

ونجح جالطة سراي في تقليص الفارق (29)، بحصوله على مخالفة على حدود المنطقة، نفذها زياش بتسديدة مباشرة أخطأ أونانا في تقديرها وسكنت الشباك.

وحاول المغربي بعدها تسجيل التعادل سريعا في الدقيقة 32، بتسديدة قوية من خارج المنطقة، ولكن ذهبت أعلى العارضة.

وعاد اليونايتد للمحاولة (38)، بارتقاء من ماكتوميناي لعرضية من ركنية، مسددا رأسية علت العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليونايتد (2-1).وبدأ جالطة سراي الشوط الثاني بقوة، بمتابعة أيهان الخالي من الرقابة داخل المنطقة عرضية من توريرا، مسددا كرة مباشرة مرت بقليل إلى جوار القائم (48).

وحاول فيرنانديز مخادعة موسليرا بعرضية من الجانب الأيمن موجهة مباشرة تجاه المرمى في الدقيقة 52، تألق الأورجوياني في التصدي لها.

ووقع اليونايتد على الهدف الثالث (55)، بعدما أرسل وان بيساكا عرضية أرضية من الجانب الأيمن، تابعها ماكتوميناي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.وتمكن جالطة سراي من تقليص الفارق من جديد (62)، بطريقة مماثلة للهدف الأول، بمخالفة نفذها زياش ولكن أخطأ أونانا في التصدي لها لتسكن الشباك.

ونجح جالطة سراي في تعديل النتيجة (71)، بتلقي أكتورك أوغلو بينية داخل المنطقة من زياش، ليسدد كرة قوية سكنت الشباك.

وبحث جارناتشو عن منح التقدم لليونايتد من جديد (76)، بتسديدة من على حدود المنطقة مرت إلى جوار القائم.

وتبعه ماكتوميناي بتسديدة صاروخية أخرى من على حدود المنطقة، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وكاد جالطة سراي أن يخطف اللقاء، بتسديدة قوية من زاها من داخل المنطقة، تألق أونانا في التصدي لها (85).ورد عليه فيرنانديز بتسديدة من خارج المنطقة اصطدمت بالقائم، لينتهي اللقاء بالتعادل (3-3).

كووورة