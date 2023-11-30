حكت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان (القلعة), عن مواقف طريفة مرت بها مع إبنها وائل وذلك خلال بث مباشر مع جمهورها عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد انفجرت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني بالضحكات أثناء سردها الطرائف.
وكشفت القلعة, عن محاولات إبنها معها من أجل إنقاص وزنها وذلك بعد أن وصفها بشوال العيش, كما حكت موقفها الطريف في نادي الفروسية.
وذكرت الفنانة الشهيرة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين أنها وبعد محاولتها ركوب الخيل سقطت من الحصان على إبنها وائل, والسايس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تحكي مواقف مضحكة مرت بها: (وائل ولدي قال لي بقيتي زي شوال العيش.. أنا تقيلة وركبت الحصان وجيت واقعة مكومة في وائل والسايس بتاع الخيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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