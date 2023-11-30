حظي حفل لفنان الربابة السوداني الشهير أبو القاسم ود دوبا بحضور جماهيري غير مسبوق حضره الآلاف من السودانيون المتواجدون بالمملكة العربية السعودية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد احتشد السودانيون بساحة كبيرة بالمملكة وذلك من أجل متابعة حفل الفنان ود دوبا. وأظهر المقطع المصور للحفل تجمع الآلاف وتفاعلهم بالرقص والغناء مع رائعة فنان الربابة الشهير أبو القاسم ود دوبا (ساكن جنبنا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الآلاف من السودانيون يتجمعون في ساحة بالمملكة العربية السعودية لمتابعة حفل فنانة الربابة (ود دوبا) ويتمايلون ويرقصون على أنغام (ساكن جنبنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.