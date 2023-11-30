تعرض أحد أفراد الدعم السريع للسخرية وذلك بعد ظهوره في بث مباشر مشترك عبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد شهد البث المباشر والذي شاركت فيه الصحفية المعروفة عائشة الماجدي ردم للدعامي من قبل صحفي “تشادي”. وذلك بعد أن طالب فرد الدعم السريع المواطنين التشاديين بعدم التدخل في الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط ضحكات وسخرية الصحفية عائشة الماجدي التي كانت تتابع معهم.. مواطن “تشادي” يردم أحد أفراد الدعم السريع بقوة خلال بث مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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