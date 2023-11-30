أثارت الفنانة السودانية توتة عذاب, ضجة إسفيرية كبيرة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل المختلفة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت توتة وهي تغني أمام (حوض السباحة) بأغنية جديدة تقول في مقطع منها (كلمة ما بزيدها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تثير ضجة واسعة بعد ظهورها بملابس مثيرة للجدل وهي تغني أمام (حوض السباحة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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