تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار استياء وغضب المتابعين على السوشيال ميديا وذلك بعد أن تمت مشاركته على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مواطنون يقيمون بسرقة منازل الأهالي في وضح النهار وأمام أعين الناس. وضبط مصور المقطع عدد من المواطنون وهم يقتحمون منازل الأهالي التي تركها أصحابها بسبب الحرب الدائرة في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تم ضبط عدد من الملابس والأواني إضافة للأجهزة الكهربائية الفخمة مثل المكيفات وغيرها في يد المجرمين بأحياء المعمورة والطائف بشارع الستين بالخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مواطنون يستغلون نزوح الأهالي ويقومون بسرقة الملابس والأواني والأجهزة الكهربائية الفخمة من المنازل بأحياء المعمورة والطائف بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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