الإدارة العامة للمرور تعلن جاهزية إدارات المرور بالولايات لاستخراج وتجديد رخص القيادة للوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب

أكد اللواء شرطة (حقوقي ) د.سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور في (تصريح للمكتب الصحفي للشرطة) أن إدارة المرور تعمل وفق خطط وبرامج وأهداف علمية ملموسة سعيا لتحقيق وتنفيذ استراتيجية السلامة المرورية التى تسعى إلى تحقيقها وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة.

كاشفا عن جاهزية واستعداد إدارات المرور بالولايات لاستخراج رخص القيادة لسائقي المركبات الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب بجانب العمل على تجديد الرخصة او استخراج رخصة قيادة جديدة إضافة لإمكانية استخراج بدل فاقد وتالف واستبدالها من أماكن تواجدهم بالولايات كما يسمح المرور بطلب هذه الخدمات من أي ولاية خاصة وان ولايات البلاد شهدت خلال الفترة الأخيرة وجود كثافة عالية من المواطنين جراء الأحداث الأخيرة مما يتطلب توفير تلك الخدمة لاهميتها القصوى.

مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي في اطار الاهتمام الذي توليه الإدارة العامة للمرور دائرة الشؤون الفنية لتحقيق السلامة المرورية بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات استخراج كافة المعاملات المرورية ورخص القيادة على وجه الخصوص دون عناء للمواطن توفيرا للوقت والجهد وانجازا لتلك المعاملات بكل سهوله ويسر ، مبينا أن ادارة المرور بالولايات في اتم الاستعداد للقيام بكل الإجراءات المرورية اللازمة و استقبال المواطنين الراغبين في تجديد رخص القيادة واستخراجها من خلال صالات استخراج رخص القيادة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان