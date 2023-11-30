مدير شرطة ولاية شمال كردفان يتفقد سير العمل بالإدارات العامة والمتخصصة لشرطة الولاية

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن مدير شرطة الولاية بدأ زياراته بإدارتي السجل المدني والجوازات بالولاية وتلقى تنويرا شاملا من مدير إدارة السجل المدني بالولاية العميد شرطة القمر زكريا محمد عن بداية العمل بالسجل المدني بعد تجهيز كافة معينات العمل من الإدارة العامة للسجل المدني ورئاسة قوات شرطة فيما دشن سيادته العمل بإدارة الجوازات بالولاية. كما استمع ايضا إلى تنوير من مدير إدارة الجوازات بالولاية العقيد شرطة محمد القوم النور عن الاجراءات التي تمت لتسهيل كافة اجراءات المواطنين لاستخراج الجواز الالكتروني لكافة مواطني الولاية وجاهزية الإدارة في تقديم خدماتها للمواطنين بالولاية ، كما تفقد ايضا سجن الابيض القومي رفقة مولانا التيجاني يوسف التيجاني وكيل النيابة الأعلى المشرف المكلف بالولاية على احوال المنتظرين وتلقى تنويرا شاملا من مدير السجون المكلف بالولاية العقيد شرطة فخري الدين بشري تاج الدين عن سير واستئناف العمل بسجن الولاية. واستمع سيادته إلى مشاكل النزلاء ووقف علي الإجراءات الخاصة بهم ، مشيدا بعمل قوات السجون في ظل الظروف التي تمر بها الولاية، مؤكدا وقفته وتذليله لكافة العقبات والصعاب التي تعترض سير الاداء والتقى ايضا في إطار جولته التفقدية بمنسوبي دائرة الطوارئ والعمليات بشرطة الولاية واستمع إلى تنوير شامل من مدير الدائرة العقيد شرطة الطاهر محمد الطاهر عن الإدارات بالدائرة ومساهمة قوات الدائرة الفاعلة في تأمين الولاية ضمن منظومة لجنة أمن الولاية مع القوات المشتركة ، واعدا بتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل ، مشيدا بأداء القوات بالدائرة.